மாநில செய்திகள்

பலத்த மழை காரணமாக முழு கொள்ளளவை நெருங்கியது செம்பரம்பாக்கம் ஏரி + "||" + Chembarambakkam Lake is close to full capacity due to heavy rains

