மாநில செய்திகள்

தூத்துக்குடி கடலோரப் பகுதியில் 30 டன் ஹெராயின், 10 கைத்துப்பாக்கிகளுடன் பாகிஸ்தான் படகு பறிமுதல் + "||" + In the coastal area of Thoothukudi 30 tons of heroin, Pakistani boat confiscated with 10 handguns

தூத்துக்குடி கடலோரப் பகுதியில் 30 டன் ஹெராயின், 10 கைத்துப்பாக்கிகளுடன் பாகிஸ்தான் படகு பறிமுதல்