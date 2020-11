மாநில செய்திகள்

நிவர் புயல் : சென்னையில் இன்று இரவு 7 மணி முதல் நாளை காலை 7 மணி வரை ஒட்டு மொத்த விமான சேவை நிறுத்தம் + "||" + Cyclone Nivar live : Flight operations suspended from 7pm to 7am at Chennai

நிவர் புயல் : சென்னையில் இன்று இரவு 7 மணி முதல் நாளை காலை 7 மணி வரை ஒட்டு மொத்த விமான சேவை நிறுத்தம்