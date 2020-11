மாநில செய்திகள்

சென்னையில் 2015 வெள்ளம் மீண்டும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதா? பொதுமக்கள் கவனம் அரசு என்ன சொல்கிறது + "||" + Is the 2015 floods likely to happen again in Chennai? Public attention What the government says

சென்னையில் 2015 வெள்ளம் மீண்டும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதா? பொதுமக்கள் கவனம் அரசு என்ன சொல்கிறது