மாநில செய்திகள்

செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் இருந்து திறக்கப்படும் நீரின் அளவு 7,000 கனஅடியாக அதிகரிப்பு + "||" + The amount of water released from Chembarambakkam Lake 7,000 cubic feet increase

செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் இருந்து திறக்கப்படும் நீரின் அளவு 7,000 கனஅடியாக அதிகரிப்பு