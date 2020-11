தேசிய செய்திகள்

கொரொனா தொற்று : தேவைப்பட்டால் இரவு நேரங்களில் ஊரடங்கை அமல்படுத்தலாம் - மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு பரிந்துரை + "||" + Night curfews allowed, lockdown needs Centre’s nod in new Covid protocol

