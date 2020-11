மாநில செய்திகள்

நெருங்கும் நிவர் : இன்னும் 1 மணி நேரத்தில் கரையை கடக்க தொடங்கும் + "||" + Approaching Nivar: Will begin to cross the border in 1 more hour

நெருங்கும் நிவர் : இன்னும் 1 மணி நேரத்தில் கரையை கடக்க தொடங்கும்