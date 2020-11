மாநில செய்திகள்

மீட்பு பணிகளை மேற்கொள்ள கடலோர காவல்படை மீட்பு குழுக்கள் தயார் நிலையில் உள்ளன - அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் + "||" + Coast Guard rescue teams are ready to carry out rescue operations - Minister RP Udayakumar

