மாநில செய்திகள்

புயலின் கண்பகுதி அதிகாலை 3 மணிக்கு கரையை கடக்கும் - சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு + "||" + The epicenter of the storm will cross the coast at 3 am - Chennai Meteorological Center

புயலின் கண்பகுதி அதிகாலை 3 மணிக்கு கரையை கடக்கும் - சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு