மாநில செய்திகள்

நிவர் புயல் 15 கி.மீட்டர் வேகத்தில் கரையைக் கடந்து வருகிறது: வானிலை ஆய்வு மையம் + "||" + Nivar storm is crossing the coast at a speed of 15 km: Meteorological Center

நிவர் புயல் 15 கி.மீட்டர் வேகத்தில் கரையைக் கடந்து வருகிறது: வானிலை ஆய்வு மையம்