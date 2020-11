மாநில செய்திகள்

மருத்துவ கல்லூரிகளை 1-ந் தேதிக்குள் திறக்கவேண்டும் - மத்திய சுகாதாரத்துறை, மாநிலங்களுக்கு கடிதம் + "||" + Medical colleges must be opened by the 1st - Letter to the Federal Department of Health, States

மருத்துவ கல்லூரிகளை 1-ந் தேதிக்குள் திறக்கவேண்டும் - மத்திய சுகாதாரத்துறை, மாநிலங்களுக்கு கடிதம்