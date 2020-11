மாநில செய்திகள்

வடசென்னையை புரட்டி போட்ட கனமழை; பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு + "||" + Heavy rains lash North Chennai; Impact on the normal life of the public

வடசென்னையை புரட்டி போட்ட கனமழை; பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு