தேசிய செய்திகள்

காரைக்கால் மீனவர்களை தொடர்புகொள்ள முடியவில்லை... கடலுக்கு சென்ற 32 பேரின் கதி என்ன? + "||" + Karaikal fishermen could not be contacted ... What happened to the 32 people who went to sea?

காரைக்கால் மீனவர்களை தொடர்புகொள்ள முடியவில்லை... கடலுக்கு சென்ற 32 பேரின் கதி என்ன?