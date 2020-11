தேசிய செய்திகள்

எரிசக்தி துறையில் முதலீடு செய்ய வருமாறு முதலீட்டாளர்களுக்கு பிரதமர் மோடி அழைப்பு + "||" + Today, India’s renewable power capacity is the 4th largest in the world PM Narendra Modi

எரிசக்தி துறையில் முதலீடு செய்ய வருமாறு முதலீட்டாளர்களுக்கு பிரதமர் மோடி அழைப்பு