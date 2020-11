மாநில செய்திகள்

அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி புயலாக மாறும்... வானிலை மையம் எச்சரிக்கை + "||" + In the next 48 hours The new depression will turn into a storm ... Weather Center Warning

அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி புயலாக மாறும்... வானிலை மையம் எச்சரிக்கை