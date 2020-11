மாநில செய்திகள்

உயிர் காக்கும் துறைகளில் பணிபுரிபவர்களுக்கு சங்கம் வேண்டாம் - உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதிகள் + "||" + Do not associate with those who work in life-saving fields Judges of the Madurai Branch of the High Court

உயிர் காக்கும் துறைகளில் பணிபுரிபவர்களுக்கு சங்கம் வேண்டாம் - உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதிகள்