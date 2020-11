தேசிய செய்திகள்

மெஹ்பூபா முப்தி வீட்டுக்காவலில் இல்லை - காஷ்மீர் காவல்துறை விளக்கம் + "||" + Jammu and Kashmir: Mehbooba Mufti claims she’s illegally detained yet again; police deny allegations

மெஹ்பூபா முப்தி வீட்டுக்காவலில் இல்லை - காஷ்மீர் காவல்துறை விளக்கம்