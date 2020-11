தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து வருகிறது + "||" + Karnataka reports 1,526 new COVID-19 cases, 1,451 recoveries, to the State Health Department

கர்நாடகாவில் கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து வருகிறது