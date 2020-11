மாநில செய்திகள்

இந்திய கடல் எல்லைக்குள் வெளிநாட்டு கப்பல்கள் மீன்பிடிக்க அனுமதிக்க மாட்டாது - மத்திய மீன்வளத்துறை தகவல் + "||" + Within the Indian Ocean Foreign vessels will not be allowed to fish Central Fisheries Information

இந்திய கடல் எல்லைக்குள் வெளிநாட்டு கப்பல்கள் மீன்பிடிக்க அனுமதிக்க மாட்டாது - மத்திய மீன்வளத்துறை தகவல்