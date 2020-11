மாநில செய்திகள்

மாவட்ட ஆட்சியர்கள், மருத்துவக் குழுவினருடன் முதல்வர் பழனிசாமி இன்று ஆலோசனை + "||" + TN Cm to hold discussions with Medical experts and district collectors

மாவட்ட ஆட்சியர்கள், மருத்துவக் குழுவினருடன் முதல்வர் பழனிசாமி இன்று ஆலோசனை