தேசிய செய்திகள்

மெகபூபா முப்தி வீட்டு சிறையில் இல்லை; காஷ்மீர் மண்டல போலீசார் மறுத்து விளக்கம் + "||" + Mehbooba Mufti is not under house arrest; Kashmir Zonal Police refused

மெகபூபா முப்தி வீட்டு சிறையில் இல்லை; காஷ்மீர் மண்டல போலீசார் மறுத்து விளக்கம்