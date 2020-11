மாநில செய்திகள்

அரையாண்டு தேர்வுகள் ஆன்லைனில் நடத்தப்படுமா?- அமைச்சர் செங்கோட்டையன் விளக்கம் + "||" + Will the mid-term examinations be conducted online? - Minister Senkottayan's explanation

அரையாண்டு தேர்வுகள் ஆன்லைனில் நடத்தப்படுமா?- அமைச்சர் செங்கோட்டையன் விளக்கம்