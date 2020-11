மாநில செய்திகள்

சென்னையில் பெட்ரோல் பங்க்குகளில் ‘ஹெல்மெட் இல்லாவிட்டால் பெட்ரோல் இல்லை’ பதாகைகள் வைக்க உத்தரவு + "||" + No petrol without a helmet Ordered to place banners

சென்னையில் பெட்ரோல் பங்க்குகளில் ‘ஹெல்மெட் இல்லாவிட்டால் பெட்ரோல் இல்லை’ பதாகைகள் வைக்க உத்தரவு