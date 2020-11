தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் கொரோனா மருந்து வீடு தேடி வரும் - சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சத்யேந்திர ஜெயின் + "||" + Delhi: Covid vaccine will be administered within 3-4 weeks of availability, says Satyendar Jain

