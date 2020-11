தேசிய செய்திகள்

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு சொந்தமான சொத்து விவரங்களை வெளியிட்டது தேவஸ்தானம்! + "||" + Devasthanam has released the details of the property belonging to the Tirupati Ezhumalayan temple

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு சொந்தமான சொத்து விவரங்களை வெளியிட்டது தேவஸ்தானம்!