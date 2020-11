தேசிய செய்திகள்

விவசாயிகளின் பிரச்சினை மற்றும் தேவை குறித்து விவாதிக்க அரசு தயாராக உள்ளது - அமித்ஷா பேட்டி + "||" + Govt is ready to deliberate on every problem & demand of the farmers: Union Home Minister Amit Shah

