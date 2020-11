மாநில செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பை தடுக்க கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும்: மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்களுக்கு, தலைமை செயலாளர் கடிதம் + "||" + Letter from the Chief Secretary to the District collectors

