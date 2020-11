தேசிய செய்திகள்

நிவர் புயல்: ஆந்திராவில் உயிரிழந்தோர் குடும்பத்தினருக்கு தலா ரூ.5 லட்சம் இழப்பீடு; முதல்-மந்திரி உத்தரவு + "||" + Cyclone nivar; CM orders Rs 5 lakh compensation for families of victims in Andhra Pradesh

நிவர் புயல்: ஆந்திராவில் உயிரிழந்தோர் குடும்பத்தினருக்கு தலா ரூ.5 லட்சம் இழப்பீடு; முதல்-மந்திரி உத்தரவு