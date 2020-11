உலக செய்திகள்

குரோசியாவில் பிரதமர் மனைவிக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி; தனிமைப்படுத்தி கொண்ட பிரதமர் + "||" + Corona vulnerability confirmed for PM's wife in Croatia; PM in isolation

