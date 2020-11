மாநில செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு பணிகள் குறித்து வரும் 4ஆம் தேதி சிவகங்கையில் முதலமைச்சர் பழனிசாமி ஆய்வு + "||" + Chief Minister Palanisamy inspects corona prevention works in Sivagangai on the 4th

கொரோனா தடுப்பு பணிகள் குறித்து வரும் 4ஆம் தேதி சிவகங்கையில் முதலமைச்சர் பழனிசாமி ஆய்வு