மாநில செய்திகள்

பிறமொழி பேசும் மக்களிடம் சமஸ்கிருதத்தை திட்டமிட்டு திணிப்பது பண்பாட்டுப் படையெடுப்பாகும் - மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + To people who speak another language Planned imposition of Sanskrit is a cultural invasion - MK Stalin

பிறமொழி பேசும் மக்களிடம் சமஸ்கிருதத்தை திட்டமிட்டு திணிப்பது பண்பாட்டுப் படையெடுப்பாகும் - மு.க.ஸ்டாலின்