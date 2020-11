மாநில செய்திகள்

திருச்சி மலைக்கோட்டை உச்சிப் பிள்ளையார் கோவிலில் மகா தீபம் ஏற்றப்பட்டது + "||" + The Great Lantern was mounted at the Uchchip Pillaiyar Temple on the Trichy hill fort

