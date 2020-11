உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் ராணுவத்தளம் மீது பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல்: 34 வீரர்கள் பலி + "||" + 34 killed in separate suicide bombings in Afghanistan, officials say

