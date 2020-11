தேசிய செய்திகள்

விவசாயிகளின் போராட்டம் அரசியல் நோக்கம் கொண்டது என ஒருபோதும் கூறமாட்டேன்; மத்திய உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா + "||" + I would never say that the struggle of the peasants was politically motivated; Amit Shah

விவசாயிகளின் போராட்டம் அரசியல் நோக்கம் கொண்டது என ஒருபோதும் கூறமாட்டேன்; மத்திய உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா