மாநில செய்திகள்

அரசியல் கட்சி தொடங்குவது குறித்து நான் முடிவெடுக்கிறேன்; அதுவரை பொறுத்திருங்கள் - ரஜினிகாந்த் + "||" + not satisfied with the rajini makkal mandram functionaries performance - Rajinikanth

அரசியல் கட்சி தொடங்குவது குறித்து நான் முடிவெடுக்கிறேன்; அதுவரை பொறுத்திருங்கள் - ரஜினிகாந்த்