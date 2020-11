தேசிய செய்திகள்

ஏழைகள் அதிகாரம் பெற பணியாற்றியவர்; மறைந்த பா.ஜ.க. பெண் எம்.எல்.ஏ.வுக்கு பிரதமர் மோடி புகழாரம் + "||" + Who worked to empower the poor; The late BJP PM Modi praises female MLA

ஏழைகள் அதிகாரம் பெற பணியாற்றியவர்; மறைந்த பா.ஜ.க. பெண் எம்.எல்.ஏ.வுக்கு பிரதமர் மோடி புகழாரம்