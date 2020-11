தேசிய செய்திகள்

முஸ்லிம்களுக்கு தேர்தலில் போட்டியிட பா.ஜ.க.வில் சீட் கிடையாது; கர்நாடக மந்திரி பரபரப்பு பேட்டி + "||" + Muslims do not have seats in the BJP to contest elections; Karnataka Minister

முஸ்லிம்களுக்கு தேர்தலில் போட்டியிட பா.ஜ.க.வில் சீட் கிடையாது; கர்நாடக மந்திரி பரபரப்பு பேட்டி