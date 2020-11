தேசிய செய்திகள்

தோழன் மரணத்திற்கு பழி வாங்கிய யானை; இருவர் காயம் + "||" + The elephant who avenged the death of a friend; Two injured

தோழன் மரணத்திற்கு பழி வாங்கிய யானை; இருவர் காயம்