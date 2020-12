டென்னிஸ்

உலகின் 6 ஆம் இடத்தில் உள்ள டென்னிஸ் வீராங்கனை கரோலினா பிளிஸ்கோவா தனது பயிற்சியாளரை மாற்றினார் + "||" + KAROLINA PLISKOVA ADDS SASCHA BAJIN TO HER TEAM FOR 2021

உலகின் 6 ஆம் இடத்தில் உள்ள டென்னிஸ் வீராங்கனை கரோலினா பிளிஸ்கோவா தனது பயிற்சியாளரை மாற்றினார்