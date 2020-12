மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் அதி தீவிர மழை எச்சரிக்கையை அடுத்து ஆறுகளின் கரைகளை கண்காணிக்க அறிவுறுத்தல் + "||" + The depression over southeast Bay of Bengal is likely to intensify further into a cyclonic storm during the next 24 hours

தமிழகத்தில் அதி தீவிர மழை எச்சரிக்கையை அடுத்து ஆறுகளின் கரைகளை கண்காணிக்க அறிவுறுத்தல்