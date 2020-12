தேசிய செய்திகள்

கார்ப்பரேட்டுகளுக்காக மக்கள் சுரண்டப்படுகிறார்கள் - விவசாய சங்க தலைவர் குற்றச்சாட்டு + "||" + Laws are being made for corporates, & people are being exploited Gurnam Singh, Bhartiya Kisan Union (Haryana) Pres

கார்ப்பரேட்டுகளுக்காக மக்கள் சுரண்டப்படுகிறார்கள் - விவசாய சங்க தலைவர் குற்றச்சாட்டு