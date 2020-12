மாநில செய்திகள்

உருவாகும் புரெவி புயல்: இலங்கையின் திரிகோணமலை அருகே கரையை கடக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணிப்பு + "||" + BureviCyclone The Depression over Southeast Bay of Bengal moved west­northwestwards and lay centered at about 710 km eastsoutheast of Trincomalee

உருவாகும் புரெவி புயல்: இலங்கையின் திரிகோணமலை அருகே கரையை கடக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணிப்பு