மாநில செய்திகள்

7.5% இடஒதுக்கீடு மாணவர்களுக்காக சுழல் நிதியாக ரூ.16 கோடி- தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீடு + "||" + Government of Tamil Nadu has created a revolving fund of Rs. 16 crore for 7.5% reservation students

7.5% இடஒதுக்கீடு மாணவர்களுக்காக சுழல் நிதியாக ரூ.16 கோடி- தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீடு