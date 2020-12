தேசிய செய்திகள்

8 மாதங்களுக்கு பிறகு கர்நாடகத்தில் மருத்துவ கல்லூரிகள் இன்று திறப்பு + "||" + After 8 months in Karnataka Today the opening of Medical Colleges

8 மாதங்களுக்கு பிறகு கர்நாடகத்தில் மருத்துவ கல்லூரிகள் இன்று திறப்பு