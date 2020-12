உலக செய்திகள்

குருநானக் பிறந்த நாள்; சீக்கியர்களுக்கு பைடன் மற்றும் ஹாரிஸ் வாழ்த்து + "||" + Birthday of Guru Nanak; Biden and Harris greet the Sikhs

குருநானக் பிறந்த நாள்; சீக்கியர்களுக்கு பைடன் மற்றும் ஹாரிஸ் வாழ்த்து