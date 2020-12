தேசிய செய்திகள்

அனைத்து விவசாய குழுக்களுக்கும் அழைப்பு இல்லை; அரசு விடுத்த பேச்சுவார்த்தை அழைப்பை ஏற்க மறுப்பு + "||" + Not all farming groups are invited; Refusal to accept the Government's call for negotiations

அனைத்து விவசாய குழுக்களுக்கும் அழைப்பு இல்லை; அரசு விடுத்த பேச்சுவார்த்தை அழைப்பை ஏற்க மறுப்பு