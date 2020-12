உலக செய்திகள்

டெல்லி விவசாயிகள் போராட்டத்தை குறிப்பிட்டு கனடா பிரதமர் கருத்து + "||" + Canada Will Always Defend Rights of Peaceful Protest': Trudeau Backs Farmers, Says Situation 'Concerning'

டெல்லி விவசாயிகள் போராட்டத்தை குறிப்பிட்டு கனடா பிரதமர் கருத்து