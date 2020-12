தேசிய செய்திகள்

பிரதமர் மோடி கூட்டும் அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் 10 க்கும் குறைவான எம்.பி.க்களை கொண்ட கட்சிகள் பேச அனுமதி இல்லை + "||" + PM’s meet on COVID-19: parties with less than 10 MPs will not be allowed to speak

