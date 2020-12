மாநில செய்திகள்

சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திற்கு புதிதாக 10 கூடுதல் நீதிபதிகளை நியமித்து குடியரசுத் தலைவர் உத்தரவு + "||" + President orders appointment of 10 new judges to Chennai High Court

