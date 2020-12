மாநில செய்திகள்

அரசு எடுக்கும் முன்எச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை கடைபிடித்து ‘புரெவி’ புயலில் இருந்து நம்மை நாம் காத்துக்கொள்ள வேண்டும் - ஜி.கே.வாசன் அறிவுறுத்தல் + "||" + Adherence to precautionary measures From the Purevi storm We must protect ourselves GK Vasan Instruction

